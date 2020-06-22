МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. "Газпром" прогнозирует экспортную цену своего газа в 2020 году на уровне 130-140 долларов за тысячу кубометров, сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования компании "Газпром экспорт" Сергей Комлев.

"В целом на текущий год наш прогноз составляет порядка 130-140 долларов за тысячу кубических метров", — сказал Комлев в ходе телефонного звонка с инвесторами.