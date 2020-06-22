МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. "Газпром" ожидает значительного снижения финансовых показателей в 2020 году по сравнению с 2019 годом, в частности показателя EBITDA, сообщил в ходе телеконференции топ-менеджер газовой монополии.

"Мы понимаем, что наши ключевые финансовые показатели, наши доходы значительно снизятся в 2020 году по сравнению с 2019 годом, тем не менее мы прилагаем все усилия, чтобы свободный денежный поток был как можно больше в этом году. В том числе мы предпринимаем меры по сокращению операционных затрат, сокращению капиталовложений, таким образом рассчитываем, что эти меры окажут значительную поддержку свободному денежному потоку… В 2020 году будет значительное снижение EBITDA", — сказал он.

Он отметил, что снижение доходов в 2020 году окажет влияние на уровень долговой нагрузки компании.

"Газпром" ожидает, что показатель EBITDA компании в 2021 году приблизится к нормальным значениям благодаря балансировке глобальных рынков, заявил топ-менеджер компании.

"Мы понимаем, что поскольку 2020 год является экстраординарным, в 2021 году, по мнению большинства аналитиков, рынки придут в более сбалансированное состояние, придут к более привычным для нас значениям объемов, цен и так далее. Что, соответственно, приведет к тому, что уровень EBITDA в 2021 году приблизится уже к нормальным значениям", — сказал представитель "Газпрома".