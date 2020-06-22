БЕРЛИН, 22 июн — ПРАЙМ. Компания-оператор проекта "Северный поток 2", Nord Stream 2 AG, должна до 15 сентября обосновать свою апелляцию против решения Федерального сетевого агентства Германии (BNA) на отказ освободить этот газопровод от требований обновленной Газовой директивы ЕС, сообщили РИА Новости в пресс-службе Высшего земельного суда в Дюссельдорфе.

В мае BNA отказало в освобождении "Северного потока 2" от требований этой директивы. Согласно решению регулятора, газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, в итоге он подпадает под вступившие в силу поправки с нормами третьего энергопакета Евросоюза. Помимо прочего, директива требует, чтобы входящий на территорию ЕС трубопровод либо заполнял частично альтернативный поставщик, либо его часть, пролегающая по территории союза, принадлежала третьей компании. Ранее в июне Nord Stream 2 AG подала апелляцию в суд Дюссельдорфа на это решение.

"Пятнадцатое сентября 2020 года — это дата, до которой Nord Stream 2 должна обосновать апелляцию. От содержания этого обоснования будет во многом зависеть ход процесса. Однако уже сейчас можно исходить из того, что Федеральное сетевое агентство будет иметь возможность в письменной форме прокомментировать обоснование апелляции", — заявили в суде.

"Участие третьих лиц, чьи интересы значительно затронуты, также не исключено. Ожидаемый документообмен, несомненно, займет некоторое время, пока спор не будет адекватно структурирован и может быть обсужден в устной форме", — добавили там.

"По этой причине я лично считаю начало слушаний до конца этого года крайне маловероятным", — также отметил представитель ведомства.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.