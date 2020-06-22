МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ, Валерия Кузнецова. У "Газпрома" появились шансы достроить газопровод "Северный поток-2", не опасаясь санкций США, написало немецкое издание Die Welt после того, как судно "Академик Черский", эксплуатировавшееся ранее "дочкой" "Газпрома" ООО "Газпром флот", перешло в собственность Самарского теплоэнергетического имущественного фонда.

Однако, по мнению опрошенных агентством "Прайм" экспертов, эти шансы пока выглядят весьма призрачными.

ТРЕСКА НЕ ВИНОВАТА

Трубоукладчик "Академик Черский" пришел из Находки в немецкий порт Мукран, где хранятся трубы для строящегося "Северного потока-2", несколько недель назад, а прокладка последних 160 километров газопровода по дну Балтийского моря так и не началась. Между тем, по данным немецкого издания, затянуть строительство трубопровода может запрет на большинство работ в Балтийском море из-за нереста трески, который происходит в июле-августе.

Однако опрошенные "Прайм" эксперты уверены, что проблемы с воспроизводством рыбы здесь не задействованы – все дело в санкциях и разрешениях на строительство. Эти проблемы, несмотря на изменение собственника трубоукладчика, никуда не делись.

Ведущий аналитик Фонда национальной безопасности Игорь Юшков считает, что "Академик Черский" не начинает работы, так как "Газпром" пытается получить определенные гарантии того, что его дочка "Газпром флот" не подпадет под санкции, как это было с трейдерскими подразделениями "Роснефти" в начале этого года из-за вывоза венесуэльской нефти.

"Дело в том, что в пакете санкций США 2019 года, предусмотренных оборонным бюджетом на 2020 финансовый год, сказано, что под санкции подпадет не только нынешний владелец судна, но и предыдущий собственник", — объясняет Юшков.

Строительство может не начинаться и по причине того, что российский газовый монополист ждет от правительства Дании ответа на свой запрос об использование новых судов в Балтийском море для завершения "Северного потока-2". "Возможно, "Газпром" надеется, что Дания все же разрешит строительство не только "Академику Черскому", но и другим судам, которые не имеют динамической системы позиционирования", — считает он.

ЗАДАВИЛИ САНКЦИЯМИ

США к тому же готовят и новые санкции. Обсуждающиеся сейчас в Конгрессе ограничительные меры со стороны американских властей могут стать дополнением к уже введенным в декабре прошлого года рестрикциям (The Protecting Europe’s Energy Security Clarification Act). Законопроект включает в себя карательные меры против тех компаний, которые участвуют в укладке трубопровода, предоставляют услуги по страхованию и обслуживанию судов.

Из текста законопроекта, который был предложен сенаторами США, становится понятно, что санкции затронут Германию, так как именно она обеспечивает безопасность проекта на своей территории, а значит и обслуживание, которое как раз и запрещается, рассуждает Юшков.

Немцы, как и следовало ожидать, активно выступают против этой новации. На прошлой неделе глава комитета немецкого бундестага по энергетике Клаус Эрнст высказался о возможных контрсанкциях против сенаторов США, которые выступили с инициативой введения дополнительных ограничительных мер для строительства "Северного потока-2". "Мы должны задуматься, не нужны ли ответные меры, например, штрафные пошлины на СПГ из США", — пригрозил он.

Неизменную позицию ФРГ по поводу строительства газопровода на днях подтвердил посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр. "Мы, немцы и европейцы, вполне можем сами решать, как нам лучше всего обеспечить нашу энергетическую безопасность и как нам диверсифицировать свое энергоснабжение", — сказал он в интервью одному из российских СМИ. По его мнению, новый американский законопроект предполагает всё более активное вмешательство в суверенные решения ФРГ, причём посредством экстратерриториальных санкций.

По словам Юшкова, германские политики сейчас заняты тем, что активно лоббируют свои интересы в США, дабы свести новый законопроект о санкциях к тексту, который бы просто конкретизировал положения "пакета" 2019 года. "Я думаю, что новый пакет ограничений против России будет принят, вопрос только в том, что же будет внутри — мягкие формулировки или жесткие, которые коснутся Германии", — говорит он.

Однако вряд ли немцы всерьез рассматривают введение штрафных пошлин на газ из США, считает директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

"Возможно, немцы хотят образумить коллег из-за океана, сказав, что будут приняты такие меры, но я лично сомневаюсь, что это на самом деле случится. Исторически так сложилось, что Германия не будет конфликтовать с США", — сказал он.

ПОМЕХИ ТРУБОПРОВОДУ

Нерешенным остается еще один вопрос. Даже если случится чудо и "Газпром" сможет запустить в работу "Северный поток-2" в конце 2020-го либо в начале 2021 года, непонятно, какой объем газа будет российским. Nord Stream 2 AG до сих пор не может согласиться с применением правил новой газовой директивы ЕС (начала действовать с 23 мая 2019 года) к "Северному потоку-2". Эта директива ограничивает на 50% объемы прокачки газа для владельцев газопровода. Это значит, что мощности "Северного потока-2" получится использовать лишь наполовину, так как экспорт российского трубопроводного природного газа осуществляет только "Газпром".

Эксперты видят два варианта обхода газовой директивы ЕС. Либо добиваться в суде исключения для «Северного потока-2», чем сейчас и занимается Nord Stream 2 AG, либо отдать управление последним участком трубы и передать право собственности на газ другому оператору.

Однако во втором случае может возникнуть еще одна проблема – если американцы введут санкции за покупку газа, идущего по "Серному потоку-2", станут известны все компании, участвующие в сделке, в том числе, покупатели газа. Соответственно, они примут на себя санкционный удар, а этого никому не хочется. Поэтому полноценная прокачка газа по трубопроводу пока под вопросом​.