МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Газопровод "Турецкий поток" будет остановлен на плановое техобслуживание с 23 до 29 июня, говорится в сообщении на сайте проекта.

"Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода "Турецкий поток" будет временно приостановлена с утра 23 июня до 29 июня для проведения ежегодного комплекса работ по техническому обслуживанию и базовой диагностике", — говорится в релизе.

Уточняется, что в том числе три дня займут планово-профилактические работы на береговых объектах в районе Анапы и шесть дней — на приемном терминале вблизи турецкого поселка Кыйыкей.

Отмечается также, что приостановка транспортировки газа была запланирована и согласована в ноябре всеми заинтересованными сторонами, включая "Газпром", "Газпром экспорт", проектную компанию TürkAkım Gaz Taşıma A.Ş и компанию-оператора трубопровода South Stream Transport B.V.

"Турецкий поток" — экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность — 31,5 миллиарда кубометров газа в год. Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января.