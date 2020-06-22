КИЕВ, 22 июн — ПРАЙМ. Цена на газ для населения Украины в июне снизилась на 6% по сравнению с маем, до 2,14 гривны за кубометр (0,8 доллара), сообщила в понедельник пресс-служба "Нафтогаза Украины".

Ранее, в апреле, "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения на 15%, до 2,9 гривны за кубометр (1,07 доллара).

"В июне 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым "Нафтогаз Украины" поставляет газ в рамках специальных обязательств, снизилась до 2,14 гривны за кубометр (0,8 доллара). Это на 6% меньше по сравнению с маем 2020 года", — говорится в сообщении на сайте компании.

В "Нафтогазе" уточняют, что новая цена рассчитана в соответствии с постановлением кабмина от 24 января и отражает рыночные тенденции снижения стоимости энергоресурсов, которые в последнее время демонстрируют ключевые европейские энергетические биржи.

Украинское правительство обязало "Нафтогаз" с января продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула расчета которой привязана к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.

Власти Украины еще в 2015 году возложили на "Нафтогаз" специальные обязательства продавать газ населению по регулируемым правительством ценам. Позднее действие этих обязательств неоднократно продлевалось, последний раз — до 1 мая 2020 года. "Нафтогаз" также запустил программу "Газовый запас", по которой украинцы могут покупать газ заранее по фиксированной цене в размере 6145 гривен (около 248 долларов) за тысячу кубометров с НДС, но без учета транспортировки, для экономии зимой.