ЕРЕВАН, 22 июн /ПРАЙМ/. Второй энергоблок Армянской атомной электростанции будет остановлен в июле на планово-предупредительный ремонт, сообщили в понедельник в пресс-службе АЭС.

"Энергоблок №2 Армянской АЭС в июле остановится для проведения планово-предупредительного ремонта. ППР – это стандартная процедура на любой атомной электростанции, во время которой происходит перегрузка топлива и плановый ремонт станции с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования", — говорится в сообщении, размещенном на сайте АЭС.

Отмечается, что работы проводятся в рамках проекта модернизации и продления срока эксплуатации второго энергоблока. По словам гендиректора АЭС Мовсеса Варданяна, специфика предусмотренных проектом отдельных мероприятий, связанных с ядерной и радиационной безопасностью, требует привлечения к их выполнению специализированных предприятий, имеющих соответствующий статус. Он отметил, что эти предприятия должны обладать уникальным оборудованием, технологиями и высококвалифицированным персоналом.

"Что касается взаимоотношений армянских и российских предприятий, то за прошедшие годы сотрудничества они только совершенствуются – повышается взаимопонимание, доверие, упрощаются процедуры управления и координации совместных действий, демонстрируется одинаковая заинтересованность в конечном результате работ", — цитирует пресс-служба слова Варданяна.

В сообщении говорится, что все упомянутые мероприятия были выделены в отдельный перечень. Для их выполнения подготовлен и подписан соответствующий рамочный контракт, содержащий более 50-ти мероприятий для заключения с АО "Русатом Сервис" во исполнение решения правительства Армении.

Отмечается также, что вопрос источника финансирования никак не отразится на ключевом проекте России и Армении в сфере энергетики. "Мы всегда выполняем свои обязательства по международным проектам, в частности, в Армении мы и дальше готовы продолжать ремонтные работы по модернизации Армянской АЭС. Для нас ничего не изменилось", — процитировали в пресс-службе слова гендиректора АО "Русатом Сервис" Евгения Салькова. Он добавил, что в мае компания заключила с ААЭС два контракта: первый на выполнение восстановительного отжига корпуса реактора и уже приступила к подготовке, и второй — на модернизацию системы охлаждения активной зоны реактора. Кроме того, будут вестись работы по подготовке к капитальному ремонту АЭС в следующем году.

Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. Финансирование осуществлялось за счет российского государственного экспортного кредита на сумму в 270 миллионов долларов и гранта в размере 30 миллионов долларов сроком до 15 лет. Ранее Ереван отказался от продления кредита, предпочтя финансировать дальнейшие работы за счет собственных средств. Власти республики предоставили на период с 2020 по 2022 годы бюджетный кредит Армянской АЭС в размере 131,38 миллиона долларов. При этом, стоимость соглашения с компанией "Русатом Сервис" не может превышать 40,255 миллиона долларов.