МИНСК, 22 июн /ПРАЙМ/. Фигуранты дела Белгазпромбанка хотели спрятать "концы в воду", начали вывозить из Белоруссии деньги и картины из корпоративной коллекции, заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Меценат (экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико — ред.) картины привез державе. А на поверку, что оказалось? Это их картины (собственность банка – ред.). А почему мы их (группу людей – ред.) сейчас вынуждены были прихватить? А потому, что они начали концы в воду прятать, начали вывозить деньги, картины. Когда мы в банк пошли, знаете, что нашли в ячейках? Деньги — это не главное. Мы нашли флэшки, жесткие диски и море информации. И этого боятся их хозяева", — заявил Лукашенко на встрече с представителями оппозиции города Бреста. Подробности приводит госагентство Белта.

Президент также попросил представителей оппозиции не "подыгрывать" задержанным в рамках дела Белгазпромбанка, отметив, что у них "собственности за рубежом — куры не клюют". "Они туда уедут, рано или поздно сбегут, а вы-то здесь останетесь. Подумайте над тем, что я сказал", — сказал Лукашенко.

В июне в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Этот банк на протяжении 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, который участвует в президентских выборах. В Белоруссии Бабарико, в том числе, известен как меценат и общественный деятель. Комитет госконтроля (КГК) республики заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Восемнадцатого июня были задержаны Бабарико и его сын, глава избирательного штаба Эдуард. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Материалы дела были переданы в Генпрокуратуру, которая дальнейшее расследование поручила КГБ. Отец и сын Бабарико помещены в СИЗО КГБ, им предъявлено обвинение.

Ранее государственный телеканал "Беларусь 1" сообщил, что около 150 картин общей стоимостью примерно 20 миллионов долларов изъято в рамках уголовных дел, связанных с Белгазпромбанком. В эфире телеканала было заявлено, что их готовили к срочному вывозу из страны.

Корпоративная коллекция Белгазпромбанка насчитывает более 100 артефактов, созданных с начала XVI века. В собрании находятся произведения художников, родившихся в пределах границ современной Белоруссии, чьи имена получили широкое общественное признание, однако творческое наследие многих из этих авторов не было представлено в музейных собраниях республики. Началу формирования коллекции послужило приобретение в 2011-2012 годах ряда работ всемирно известных художников Парижской школы — уроженцев Белоруссии. Ядро коллекции составили работы Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина.