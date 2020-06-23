ВАШИНГТОН, 23 июн /ПРАЙМ/. Одна из крупнейших в мире энергодобывающих компаний, американская Chevron Corp. в июле намерена возобновить экспорт нефти со своих совместных предприятий с правительствами Саудовской Аравии и Кувейта, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на нефтяных чиновников в обеих странах.

Ожидается, что в связи с этим уровень добычи повысится примерно на 80 тысяч баррелей в день, добавляет издание. И напоминает, что обе страны — участники соглашения ОПЕК+.

При этом чиновники Саудовской Аравии заявили, что они будут уравновешивать любое увеличение производства на предприятии с сокращениями в других местах, чтобы соответствовать условиям сделки. Министерство нефти Кувейта не ответило газете на запрос о комментариях.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона — до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.

При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре. Среди таких стран ранее назывались Ирак, Казахстан, Ангола, Нигерия.