МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. "Газпром" в рамках размещения семилетних еврооблигаций, номинированных в долларах, ориентирует инвесторов на доходность 3,25-3,375% годовых, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.

Заявки на евробонды с погашением в июне 2027 года компания собирает во вторник.

Компания провела в понедельник конференц-звонок с инвесторами, посвященный возможному размещению евробондов. Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, Banca IMI, Natixis и "ВТБ Капитал".

Последний раз "Газпром" выходил на международный рынок заимствований в апреле этого года, разместив евробонды с погашением в апреле 2025 года в объеме 1 миллиард евро с доходностью 2,95% годовых.