МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Покупатели сжиженного природного газа (СПГ), как ожидается, отменят заказ на 40-45 партий сырья из США с отгрузкой в августе из-за медленного восстановления спроса на газ в Азии и рекордно высоких его запасов в Европе, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Один из источников уточнил, что вероятно, будут отменены около 30 грузов с заводов Cheniere Energy, а также Sabine Pass в Луизиане и Corpus Christi в Техасе. Также отмена может коснуться до 10 партий СПГ с завода компании Freeport в Техасе. Источники добавили, что, вероятно, есть отмены и с других проектов США, и в общей сложности в августе, предположительно, не будут отгружены около 45 партий американского СПГ.

По словам источников, погрузка такого же количества партий СПГ в США была отменена на июль.

"Отгрузка минимум 20-30 партий американского СПГ была отменена (также — ред.) в июне после того, как пандемия коронавируса оказала давление на мировой спрос на газ, в результате чего цены на газ и СПГ резко упали", — пишет агентство.

В конце мая СМИ сообщили, что производители СПГ в США в июле могут столкнуться отменой до 60% месячных заказов из-за роста запасов у клиентов и снижения спроса на фоне коронавируса. Речь шла об отмене отгрузки 35-45 грузов американского СПГ.