МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Экспорт сжиженного природного газа из США в 2020 году сократился более чем в 2 раза на фоне низкого спроса и цен на природный газ и СПГ в Европе и Азии, сообщило управление энергетической информации минэнерго страны (EIA).

"Экспорт сжиженного природного газа США снизился в 2020 году более чем вдвое. Среднесуточные поставки нефти на мощности по производству СПГ для экспорта находились на рекордном уровне в 9,8 миллиарда кубических футов в конце марта 2020 года, но поставки упали до менее 4 миллиардов кубических футов в июне", — пишет EIA со ссылкой на данные аналитической компании IHS Markit.

"Теплая зима и меры по преодолению COVID-19 привели к снижению мирового спроса на природный газ и высокому уровню запасов в хранилищах в Европе и Азии, сократив потребности в импорте СПГ. А рекордно низкие цены на природный газ и СПГ на спотовом рынке в Европе и Азии сказались на экономике экспорта СПГ из США", — также пишет EIA.

В материале отмечается, что в январе из Соединенных Штатов было отправлено на экспорт 74 партии СПГ, а общий объем экспорта составил 8,1 миллиарда кубических футов в день. "Экспорт СПГ был лишь слегка ниже этого уровня в феврале-апреле, но начал снижаться в мае", — отмечает управление.

По оценке EIA, в апреле на экспорт было отправлено 62 партии СПГ, а в мае уже 52 партии. "По оценке EIA, общий экспорт СПГ из США в апреле и мае составлял 7 и 5,8 миллиарда кубических футов соответственно. Прогнозируется, что экспорт американского СПГ упадет до 3,2 миллиарда кубических футов в июле 2020 года, прежде чем перейдет к ежемесячному росту в оставшийся период года", — заключается в материале.