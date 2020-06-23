МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила технические нарушения в закупке труб "Газпромом" почти на 100 миллиардов рублей, они не повлияли на права участников, а устранить их можно при заключении договора, заявил РИА Новости замглавы ведомства Михаил Евраев.

"Жалобы были рассмотрены в установленные законодательством сроки. При рассмотрении жалоб ФАС выявила технические нарушения, не повлиявшие на права участников, которые будут устранены при заключении договора", — сказал он.

В прошлую среду ФАС сообщила, что получила две жалобы по поводу закупки труб большого диаметра "Газпромом" почти на 100 миллиардов рублей.

Ранее компания "Газпром инвест" объявила открытый конкурентный отбор в электронной форме на поставку в 2020-2022 годах труб с начальной максимальной ценой контракта в 98,4 миллиарда рублей. Предполагалось, что почти 1,3 миллиона тонн труб, в зависимости от спецификации, будут поставляться на различные объекты, в частности, для магистрального газопровода "Сила Сибири", для системы магистральных газопроводов "Ухта — Торжок" и "Бованенково — Ухта". Заказчик указал и склады поставки: Рыздвяный, Бугуруслан, Ухта, Романово.