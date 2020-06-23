МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Министерство энергетики РФ в своём оптимистическом сценарии ожидает восстановления экспорта угля из страны до уровня прошлого года, 220 миллионов тонн, в 2022 году, говорится в сообщении ведомства.

Как отметил замглавы Минэнерго Анатолий Яновский, слова которого приводятся в сообщении, в текущем году негативное влияние на экспорт российского угля оказали неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в мире и падение спроса на некоторых внешних рынках. Так, в первом квартале против соответствующего периода 2019 года этот экспорт снизился на 14,3%, до 46,5 миллиона тонн с 54,2 миллиона.

"Экспорт российских углей может восстановиться до 220 миллионов тонн в 2022 году, по оптимистическому сценарию. При этом падение экспортных поставок в западном направлении со 109,8 миллиона тонн в 2019 году до 87 миллионов тонн в 2022 году может быть компенсировано ростом экспорта в восточном направлении со 111,5 до 133 миллионов тонн в случае реализации запланированных мероприятий по увеличению провозной способности БАМа и Транссиба", — говорится в сообщении.

Министерство ожидает начала восстановления спроса на газ в мире ближе к осени, сообщил журналистам замглавы министерства Павел Сорокин.

"В перспективе стоит ожидать продолжение начавшейся тенденции по постепенному восстановлению спроса на нефть, а чуть позже, ближе к осени, – и на газ", — сказал Сорокин.

Экспорт нефти из РФ в последующие месяцы будет напрямую зависеть, в том числе, от соглашения ОПЕК+, отметил он.

"Что касается экспорта газа, то его объемы привязаны к скорости восстановления экономической активности в странах Европы и АТР", — продолжил замминистра.