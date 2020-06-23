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МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Министерство энергетики РФ в своём оптимистическом сценарии ожидает восстановления экспорта угля из страны до уровня прошлого года, 220 миллионов тонн, в 2022 году, говорится в сообщении ведомства.

Как отметил замглавы Минэнерго Анатолий Яновский, слова которого приводятся в сообщении, в текущем году негативное влияние на экспорт российского угля оказали неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в мире и падение спроса на некоторых внешних рынках. Так, в первом квартале против соответствующего периода 2019 года этот экспорт снизился на 14,3%, до 46,5 миллиона тонн с 54,2 миллиона.

"Экспорт российских углей может восстановиться до 220 миллионов тонн в 2022 году, по оптимистическому сценарию. При этом падение экспортных поставок в западном направлении со 109,8 миллиона тонн в 2019 году до 87 миллионов тонн в 2022 году может быть компенсировано ростом экспорта в восточном направлении со 111,5 до 133 миллионов тонн в случае реализации запланированных мероприятий по увеличению провозной способности БАМа и Транссиба", — говорится в сообщении.

Ведомство отдельно указывает, что на фоне пандемии коронавируса COVID-19 часть потребителей начала объявлять форс-мажор и отказываться от исполнения контрактов, при этом основное падение экспорта угля происходит на западном направлении.

Так, по данным Федеральной таможенной службы (ФТС) России, которые приводит Минэнерго, за первый квартал закупки российского угля снизили Германия (на 3 миллиона тонн), Польша (на 1 миллион), Италия (на 0,34 миллиона) и в целом ЕС (на 7,9 миллиона). По атлантическому же направлению поставки выросли в страны Африки (на 0,7 миллиона тонн, рост в 1,9 раза) и Ближнего Востока (на 0,4 миллиона тонн, или на 9,7%), а на восточном направлении спрос на уголь из РФ в целом сохраняется, поставки в страны АТР увеличились на 0,67 миллиона тонн.

В 2019 году экспорт угля из РФ составил 220 миллиона тонн, а общая добыча — около 440 миллионов, говорил ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак. Однако в апреле министр оценил, что по итогам текущего года ожидается некоторое снижение этих показателей, а в мае — что сокращение экспорта может составить 10-22%.