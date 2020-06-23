МЕХИКО, 23 июн /ПРАЙМ/. Мексиканская нефтегазовая корпорация Pemex сообщила об остановке нефтеперерабатывающего завода в штате Оахака после взрыва и пожара, произошедших в результате землетрясения.

"В результате землетрясения с эпицентром у берегов Оахаки нефтеперерабатывающий завод Антонио Довали Хайме в Салина-Крус был безопасно остановлен после взрыва в турбогенераторах и котле. Это спровоцировало пожар, который был немедленно потушен", — говорится в сообщении Pemex в Twitter.

Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако, где нанесен ущерб ряду зданий. По предварительной информации, погиб один человек.