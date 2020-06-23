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МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) сохранило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) "Лукойла" в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB+", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства.

Краткосрочный РДЭ компании был сохранен на уровне "F2".

"Сохранение рейтинга отражает устойчивую интегрированную систему добычи и переработки "Лукойла", ее значительный масштаб, низкозатратное производство и разумную стратегию", — комментируют аналитики решение своего агентства.

Как ожидает Fitch, кредитный профиль "Лукойла" останется сильным, а показатель чистого левериджа по денежным средствам от операционной деятельности (FFO) составит 0,2х в текущем году, несмотря на сложные макроэкономические условия из-за пандемии коронавируса, вызвавшей снижение нефтяных цен.

Волатильность денежных потоков компании ниже, что у большинства мировых нефтедобывающих компаний, также сообщается в релизе.

Рейтинг компании также находится на одну ступень выше рейтинга странового потолка "BBB" в связи с ее высокой способностью обслуживать внешний долг в твердой валюте, указывает Fitch.