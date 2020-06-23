МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин обсудил с послом Египта в России Ихабом Насром ситуацию вокруг строительства в Эфиопии плотины ГЭС "Возрождение", сообщил во вторник российский МИД.

По информации дипведомства, встреча двух дипломатов состоялась по инициативе египетской стороны.

"В ходе беседы состоялось обсуждение ситуации, складывающейся в связи со строительством Аддис-Абебой ГЭС "Возрождение" на реке Голубой Нил, и обращения АРЕ в Совет Безопасности ООН по данной проблеме. С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция относительно необходимости урегулирования противоречий между Каиром и Аддис-Абебой путем переговоров с учетом интересов всех заинтересованных сторон", — сообщили в МИД РФ.

Дипломаты двух стран также обсудили ряд актуальных вопросов двусторонней повестки, включая взаимодействие Москвы и Каира на Ближнем Востоке, а также на различных международных площадках.

Эфиопия реализует крупномасштабный проект строительства плотины "Ан-Нахда" ("Возрождение") на Голубом Ниле с 2012 года. Ее запуск, по мнению экспертов, неминуемо приведет к нехватке воды в Судане и Египте, расположенных ниже по течению. За время, прошедшее с начала стройки, три страны провели уже более десятка встреч с целью урегулировать вопросы распределения воды и запуска нового объекта, но разногласия остаются.

По данным местных СМИ, строительство плотины, которая призвана стать "крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Африке", завершено более чем на 71%. Полностью строительство планируется завершить в 2023 году. В начале марта глава МИД Эфиопии Геду Андаргачев заявил, что заполнение плотины начнется в июле, и к концу месяца водохранилище должно содержать 4,9 миллиарда кубометров воды, производство электроэнергии начнется в феврале-марте 2021 года.

Ключевой вопрос трехсторонних переговоров по плотине — это сроки, в течение которых будет заполняться водохранилище плотины. Египет предложил заполнять его постепенно в течение 10 лет, учитывая, что для объекта необходимо 74 миллиарда кубометров воды. Эфиопия собирается сделать это всего за три года. В таком случае Египет и Судан только за год недосчитаются 25 миллиардов кубометров воды, что угрожает двум странам засухой и гибелью урожая.