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МОСКВА, 23 июн /ПРАЙМ/. Минэнерго России ожидает начала восстановления спроса на газ в мире ближе к осени, сообщил журналистам замглавы министерства Павел Сорокин.

"В перспективе стоит ожидать продолжение начавшейся тенденции по постепенному восстановлению спроса на нефть, а чуть позже, ближе к осени, – и на газ", — сказал Сорокин.

Замминистра отметил, что, по различным оценкам, мировой спрос на нефть в январе-апреле упал примерно на 13%, и эффект снижения цен из-за "избытка" предложения и падения спроса оказал большее влияние на экспортные доходы, при этом физический объем экспорта нефти из РФ за период с января по апрель снизился только на 1% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 71,3 миллиона тонн, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности российского нефтяного экспорта.

Также, по словам Сорокина, рост экспорта нефти в апреле на 2,2% в годовом выражении — до 18,7 миллиона тонн с 18,3 миллиона — связан с постепенным восстановлением спроса на европейских и азиатских рынках. При этом экспорт нефти из РФ в последующие месяцы будет напрямую зависеть, в том числе, от соглашения ОПЕК+, отметил он.

"Что касается экспорта газа, то его объемы привязаны к скорости восстановления экономической активности в странах Европы и АТР", — продолжил замминистра.

Экспорт газа в первые месяцы находится чуть ниже уровней прошлого года из-за снижения потребления в ряде европейских стран, а также значительно выросших поставок в 2019 году, однако сейчас он постепенно восстанавливается, также сообщил Сорокин.