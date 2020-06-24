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МОСКВА, 24 июн /ПРАЙМ/. Темпы падения мировых цен на нефть ускорились примерно до 6% после выхода статистики минэнерго США о ее запасах и добыче в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.39 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 5,86%, до 40,13 доллара за баррель, августовских фьючерсов на нефть марки WTI — на 6,14%, до 37,88 доллара за баррель. Ранее днем эти цены опускались на 1-1,5%.

Падение цен на нефть ускорилось после того, как несколькими минутами ранее минэнерго США обнародовало данные, согласно которым запасы нефти в стране выросли до 540,7 миллиона баррелей, тем самым уже в третий раз обновив исторический рекорд и превзойдя ожидания аналитиков.

Кроме того, добыча нефти в США впервые за 11 недель выросла на 500 тысяч баррелей, до 11 миллионов. Показатель беспрерывно опускался с начала апреля.

Давление на нефть также оказывают риски, связанные со "второй волной" коронавируса. Число заболевших по всему миру продолжает расти, что создает риски для развития мировой экономики.

"Это все важные факторы для спроса на нефть. Вторая волна заражений и ограничений будет подрывать восстановление мирового спроса на нефть и восстановление цен", — считает нефтяной брокер PVM Стивен Бреннок (Stephen Brennock), чье мнение приводит агентство Рейтер.