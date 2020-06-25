МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Правительство России обсудит проект поправок, обеспечивающий системный подход к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти на сухопутной территории страны, сообщает пресс-служба кабмина.

"Проект поправок направлен на обеспечение системного подхода к правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на сухопутной территории РФ, аналогичное правовому регулированию отношений в области предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на морских акваториях", — говорится в сообщении.