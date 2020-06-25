МЕХИКО, 25 июн /ПРАЙМ/. Испанская корпорация Iberdrola, которая является одним из крупнейших мировых операторов возобновляемых источников энергии, остановила проект электростанции комбинированного цикла в штате Веракрус после провала переговоров с Федеральной комиссией по электроэнергии Мексики (CFE).

"Более года они занимались логистикой, покупкой земли и лицензий, перемещением персонала, потратив 40 миллионов долларов, однако не смогли достичь соглашения (с CFE — ред.) до истечения заложенных сроков", — сообщил мэр горда Тукспан, где планировалось строительство электростанции.

Предприятие на 2 тысячи рабочих мест стоимостью около 1,2 миллиарда долларов США должно было производить более 1,3 мегаватта электроэнергии, однако компании не удалось согласовать ключевой пункт жизнеспособности проекта — подключение к газопроводу Южный Техас — Тукспан, без которого оно теряет экономическую целесообразность.

Губернатор штата Веракрус Куитлауак Гарсиа заявил, что глава минэнерго Мексики Росио Нале намерена продолжить реализацию проекта электростанции силами CFE, которая проведет конкурс на эти работы среди местных компаний.

Мексиканское подразделение Iberdrola занимает 15% рынка электрогенерации, производя более 9,1 мегаватт энергии на 22 предприятиях в 13 штатах, включая солнечные и ветряные парки, и предприятия комбинированного цикла.

Компания неоднократно становилась объектом внимания действующего президента Мексики, который указывал на ее возможную коррупционную связь с прошлой администрацией. Крупнейший частный производитель электроэнергии в стране, Iberdrola ранее заявляла о сохранении инвестиций в Мексику, несмотря на пересмотр правительственных контрактов с частными энергокомпаниями, который ведет новое правительство.