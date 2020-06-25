МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Более 75 тысяч человек в Чечне остались без электроснабжения из-за ветра и грозы, сообщает Минэнерго РФ.

Как отмечается, 24 июня с 22.00 массово начали происходить аварийные отключения в распределительных сетях 6-10 кВ.

"Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 75 500 человек). Мощность отключенных потребителей — 20 МВт", — говорится в сообщении министерства.

Аварийно-восстановительные работы ведут 32 бригады в составе 96 человек и 32 единиц спецтехники.

Ликвидация последствий нарушений электроснабжения находится на особом контроле Минэнерго и правкомиссии по обеспечению безопасности электроснабжения, также отмечает министерство.