Акционеры "Башнефти" одобрили дивиденды за 2019 год в размере 107,81 рубля на акцию
МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Башнефти" одобрили дивиденды по результатам 2019 года в размере 107,81 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А", сообщается в материалах компании.
"На выплату дивидендов по акциям ПАО АНК "Башнефть" за 2019 года принято решение направить 19,151 миллиарда рублей (107,81 рубля на одну размещенную обыкновенную и привилегированную акцию)", — говорится в сообщении.
Таким образом, на выплату дивидендов по обыкновенным акциям будет направлено 15,939 миллиарда рублей, по привилегированным акциям типа "А" — 3,211 миллиарда.
По итогам 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 158,95 рубля на одну обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А". На выплату дивидендов по обыкновенным акциям компания направила 23,5 миллиарда рублей, по привилегированным акциям типа "А" — 4,735 миллиарда рублей.
"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.
https://1prime.ru/energy/20200625/831680552.html