МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Башнефти" одобрили дивиденды по результатам 2019 года в размере 107,81 рубля на обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А", сообщается в материалах компании.

"На выплату дивидендов по акциям ПАО АНК "Башнефть" за 2019 года принято решение направить 19,151 миллиарда рублей (107,81 рубля на одну размещенную обыкновенную и привилегированную акцию)", — говорится в сообщении.

Таким образом, на выплату дивидендов по обыкновенным акциям будет направлено 15,939 миллиарда рублей, по привилегированным акциям типа "А" — 3,211 миллиарда.

По итогам 2018 года компания выплатила дивиденды в размере 158,95 рубля на одну обыкновенную акцию и привилегированную акцию типа "А". На выплату дивидендов по обыкновенным акциям компания направила 23,5 миллиарда рублей, по привилегированным акциям типа "А" — 4,735 миллиарда рублей.

"Башнефть" (дочернее общество "Роснефти") обладает запасами нефти и ресурсной базой в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печоре и Западной Сибири. В промышленной эксплуатации компании находится более 180 месторождений.