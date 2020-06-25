МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Первым исполнительным вице-президентом "Лукойла" назначен Вадим Воробьев, ранее занимавший должность первого вице-президента, говорится в сообщении компании.

"В связи с избранием Равиля Маганова на пост председателя совета директоров ПАО "Лукойл" на должность первого исполнительного вице-президента компании назначен Вадим Воробьев, занимавший должность первого вице-президента", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что старший вице-президент "Лукойла" по добыче нефти и газа в России Азат Шамсуаров переведен на должность первого вице-президента компании. Вице-президентом по добыче нефти и газа в России назначен Сергей Кочкуров, до этого занимавший должность вице-президента по производственному сервису.

Ранее занимавший должность начальника департамента промышленной безопасности и экологии Игорь Заикин переведен на должность начальника департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ.