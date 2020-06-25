ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 июн — ПРАЙМ. Строительство терминала по перевалке сжиженного природного газа в бухте Бечевинка на Камчатке начнется уже в этом году, сообщает пресс-служба краевого правительства по итогам встречи врио главы региона Владимира Солодова с представителями компании "Новатэк".

Отмечается, что в 2020 году завершится проектирование сооружений и инфраструктуры СПГ-терминала, а также начнутся работы по углублению дна и созданию причальных стенок.

"Проектируется инфраструктура. Уже в этом году должен начаться первый этап строительных работ. Когда мы запустим проект, здесь будет перевод газа с судов ледового класса на обычные газовозы, что удешевит логистику в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", — приводит пресс-служба слова Солодова.

Он отметил, что проект "Новатэка" является флагманским в развитии Северного морского пути.

"Президент России поставил задачу довести грузооборот по Северному морскому пути до 80 миллионов тонн в год, и почти 50 миллионов тонн из них приходится на долю "Новатэка". Наша задача — чтобы будущий терминал на Камчатке стал опорной точкой перевалки этого объема сжиженного природного газа", — отметил врио губернатора края.

Власти Камчатки также договорились с "Новатэком", что часть транзитного газа регион сможет использовать для местных ТЭЦ, что поможет отказаться от дорогостоящего завозного мазута и в перспективе удешевить себестоимость тепловой и электрической энергии. Кроме того, на полуострове планируется создать учебные центры для подготовки необходимых для функционирования будущего СПГ-терминала специалистов. Потребность в кадрах составит порядка 200 человек.

"Новатэк" для оптимизации логистики и транспортных затрат хочет организовать пункт перевалки СПГ на Камчатке объемом 20 миллионов тонн в год, запустив его в 2022 году. В марте прошлого года кабмин утвердил план строительства этого терминала, изначально предполагавший бюджетное финансирование в объеме 30,5 миллиарда рублей из общего объема инвестиций в проект в 100,2 миллиарда. В октябре глава компании Леонид Михельсон говорил, что объем бюджетных средств в проекте снизится на 30% от заявленных 30 миллиардов рублей.