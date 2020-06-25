МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Уровень газификации на селе превысил 60%, обеспеченность питьевой водой достигла почти 68%, власти будут и дальше работать над наращиванием показателей, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

"На сегодняшний день уровень газификации на селе уже превысил 60%, а уровень обеспеченности питьевой водой достиг почти 68%, и эту работу мы будем продолжать и дальше", — сказал Мишустин в ходе заседания правительства.