МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. "Газпром" начал строительство ледостойкой платформы для шельфового газового месторождения Каменномысское-море в Арктике, говорится в сообщении компании.

"Сегодня в Астраханской области на верфи АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") состоялась торжественная церемония закладки опорного основания ледостойкой платформы (ЛСП) "Газпрома" для освоения месторождения Каменномысское-море", — сообщает компания.

Длина платформы составит более 135 метров, ширина — 69 метров, высота от основания до вертолетной площадки — 41 метр, общий вес превысит 40 тысяч тонн. На платформе, в частности, будут размещены основной и вспомогательный буровые модули, эксплуатационный и энергетический комплексы и жилой модуль на 120 мест. С платформы будут построены 33 основные эксплуатационные скважины, а позднее еще 22 скважины для поддержания добычи будут размещены на сателлитных ледостойких блок-кондукторах. Добытый газ по трубопроводам будет поступать на берег на установку комплексной подготовки газа и дожимную компрессорную станцию. Далее газ будет направлен в Единую систему газоснабжения России.

Отмечается, что акватория месторождения Каменномысское-море отличается низкими температурами (до минус 60 градусов по Цельсию), сильными штормами, небольшими глубинами (5-12 метров), а также толстыми и плотными пресными льдами. Освоение месторождения станет первым в мире шельфовым проектом, реализованным в таких экстремальных ледовых и климатических условиях, сообщает "Газпром".

Месторождение Каменномысское-море находится в Обской губе Карского моря. По размеру запасов газа оно относится к категории уникальных — около 555 миллиарда кубометров. Начало добычи на месторождении планируется в 2025 году, проектная мощность (сеноманские залежи) — 15 миллиардов кубов в год.