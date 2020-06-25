МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Роснедра заново объявили аукцион на право пользования недрами для геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья на Придорожной площади в Ленинском районе Крыма, начальный платеж за него составляет 55,8 миллиона рублей, следует из материалов ведомства.

В первый раз Роснедра объявили аукцион на этот участок в конце 2019 года, его минимальная стоимость составляла 54,5 миллиона рублей. Однако в феврале аукцион не состоялся по причине единственного заявившегося участника — компании "Черноморнефтегаз".

"Приказываю: Провести 25 августа 2020 года аукцион на право пользования недрами с целью геологического изучения, разведки и добычи углеводородного сырья Придорожной площади, расположенной в Ленинском районе Республики Крым", — говорится в приказе министерства экологии и природных ресурсов Крыма. Срок окончания подачи заявок на участие в торгах — 15 июля.

Согласно материалам Роснедра, предварительно оцененные запасы природного газа по категории С1 составляют около 1 миллиарда кубометров, по категории С2 — 990 миллиона кубометров, D0 — 4,11 миллиарда кубометров. По состоянию на 1 января 2018 года, Придорожное газоконденсатное месторождение включено в государственный баланс запасов месторождений полезных ископаемых Крыма, находящийся в нераспределенном фонде недр.

"Черноморнефтегаз" эксплуатирует месторождения углеводородов на шельфе Черного и в акватории Азовского морей, а также на сухопутной части Крымского полуострова. До 17 марта 2014 года компания принадлежала "Нафтогазу Украины", но после возвращения Крыма в состав России была национализирована. Управляет компанией министерство топлива и энергетики Крыма.