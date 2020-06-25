МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России продолжает расти быстрыми темпами третью неделю подряд: с 15 по 21 июня она увеличилась на 13 копеек по сравнению с предыдущей неделей — до 45,13 рубля за литр; дизельное топливо подорожало на 7 копеек, до 47,85 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Во второй половине мая бензин в РФ дорожал на 1-2 копейки в неделю, в первую неделю июня — на 6 копеек, вторую — на 8 копеек.

При этом, по данным статистического ведомства, к 22 июня средняя розничная цена на бензин марки Аи-95 выросла на 17 копеек — до 46,2 рубля за литр, Аи-92 и Аи-98 — на 11 копеек, до 42,66 рубля за литр и 52,24 рубля за литр соответственно.

Рост цен на бензин был отмечен в 71 центре субъектов РФ. Более всего он подорожал в Севастополе и Махачкале – на 2%.

В Москве за прошедший период цены на бензин выросли на 0,2%, в Санкт-Петербурге – на 0,3%.

При этом производство бензина в РФ продолжает увеличиваться с середины мая, в частности, с 15 по 21 июня оно выросло по сравнению с предыдущей неделей на 9,4% — до 792,3 тысячи тонн, дизельного топлива — на 6,4%, до 1,46 миллиона тонн, следует из материалов Росстата.

Выпуск бензина в мае составил 2,494 миллиона тонн, дизтоплива — 106,7 тысячи тонн.

Ранее в июне Минэнерго РФ ожидало снижения спроса на бензин в РФ со стороны потребителей в июне 2020 года на 10% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом ведомство рекомендовало нефтяникам в июне переориентировать экспортные потоки топлива на внутренний рынок, а также произвести бензина в июне на уровне прошлого года в размере более 3,1 миллиона тонн. Нефтяники готовы выполнить рекомендацию, отмечало министерство.