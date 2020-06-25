МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ может рассмотреть возможность досрочного прекращения запрета на импорт топлива, который сейчас действует до 1 октября, сообщает ведомство.

"Минэнерго продолжает мониторинг целесообразности сохранения запрета на импорт и при нормализации рыночный условий рассмотрит возможность досрочного прекращения ограничений", — отмечается в сообщении.

Правительство РФ 25 мая объявило о введении временного запрета на импорт в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Официально временный запрет вступил в силу со 2 июня. Предполагалось, что запрет будет действовать до 1 октября, но при необходимости профильные ведомства могли до 15 июня принять решение об изменении срока его действия.

При этом министерство следит за ситуацией на топливном рынке, не видит повода для регуляторных изменений.

"Минэнерго России продолжает в ежедневном режиме отслеживать ситуацию на топливном рынке, и на данный момент не видит повода для регуляторных изменений",- отмечается в сообщении.

Так, в начале июля истекают принятые Минэнерго и ФАС России решения по временному снижению нормативов продаж топлив на бирже, напоминает министерство. По словам замминистра энергетики РФ Павла Сорокина, на сегодняшний день, с учетом наличия спроса, компании торгуют на бирже на уровне или выше старого норматива по всем нефтепродуктам.

Правительство РФ 25 мая снизило на апрель-июнь 2020 года обязательные объемы продаж нефтепродуктов через биржу вдвое, для бензина показатель снизился с 10% до 5%, для дизельного топлива — с 6% до 3%.