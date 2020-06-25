МОСКВА, 25 июн /ПРАЙМ/. Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу дополнительных санкций против газопровода "Северный поток 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.

Во внутреннем документе немецкого минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза, отмечает агентство.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.