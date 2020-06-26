МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в пятницу одобрили дивиденды по итогам 2019 года на уровне 15,24 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Всего, как и рекомендовал совет директоров, на выплату дивидендов будет направлено 360,784 миллиарда рублей. Это составляет 30% чистой прибыли "Газпрома" по МСФО за 2019 год. Реестр акционеров под дивиденды закроется 16 июля.

Росимущество, владеющее 38,373% акций "Газпрома", получит 138,445 миллиарда рублей дивидендов, государственные "Роснефтегаз" (10,97%) и "Росгазификация" (0,889%) – 39,577 миллиарда и 3,206 миллиарда рублей соответственно.

Дивиденды "Газпрома" по итогам 2018 года составили рекордные 16,61 рубля на акцию, или 27% чистой прибыли по МСФО.

В конце декабря совет директоров "Газпрома" утвердил новую дивидендную политику, предполагающую выход на выплаты не менее 50% скорректированной чистой прибыли по МСФО. Достичь этого уровня планируется поэтапно: по итогам работы в 2019 году — не менее 30%; по итогам работы в 2020 году — не менее 40%; по итогам работы в 2021 году и в последующие годы — не менее 50%.

Акционеры "Газпрома" также переизбрали совет директоров в прежнем составе. Свои места в совете сохранили все 11 человек. Среди них председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, министр энергетики РФ Александр Новак, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов и спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа (ФСЭГ) Виктор Зубков (возглавляет совет директоров "Газпрома" с 2008 года).

Также переизбраны первый заместитель генерального директора "Газпром экспорта" Михаил Середа, зампред правления компании Виталий Маркелов и три независимых директора: ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау, председатель ассоциации Kazenergy Тимур Кулибаев и ректор РГУ нефти и газа имени Губкина Виктор Мартынов.

Новых кандидатов в совет директоров не было, все они входили в предыдущий состав совета.