БЕРЛИН, 26 июн — ПРАЙМ. Министерство энергетики Германии не в курсе информации о подготовке контрмер против возможных новых санкций США по "Северному потоку 2", заявила представитель ведомства Анна Софи Айхлер.

Власти Германии готовят ответные меры, если Белый дом реализует свою угрозу допсанкций против газопровода "Северный поток 2", сообщило ранее агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине. Во внутреннем документе немецкого минэкономики говорится, что новые санкции США могут затронуть значительное число европейских компаний и банков, а также правительственные организации. В ответ на это правительство Ангелы Меркель рассматривает план по скоординированным действиям Евросоюза, отмечает агентство

"Вы знаете нашу позицию по экстерриториальным санкциям, мы их отклоняем как нарушающие международное право. О контрмерах мне не известно", — заявила она на брифинге в пятницу, комментируя публикацию Bloomberg.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. РФ неоднократно заявляла, что проект коммерческий и выгоден Европе.