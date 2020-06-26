МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" на своем первом заседании после годового собрания акционеров вновь избрал своим председателем Виктора Зубкова, говорится в материалах компании.

"Избрать председателем совета директоров ПАО "Газпром" Зубкова Виктора Алексеевича", — говорится в материалах.

Зубков возглавляет совет директоров "Газпрома" с 2008 года.

На заседании также было принято решение переизбрать в качестве заместителя председателя совета директоров "Газпрома" главу компании Алексея Миллера.