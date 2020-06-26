МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. "Газпром" по-прежнему обсуждает с Китаем увеличение поставок по газопроводу "Сила Сибири" на 6 миллиардов кубометров, до 44 миллиардов кубометров в год, а также договаривается о поставках газа с Дальнего Востока, строительстве "Силы Сибири 2" и "западного" маршрута, сообщил глава компании Алексей Миллер.

"При этом у нас на столе переговоров с китайскими партнерами — увеличение поставки газа по газопроводу "Сила Сибири" на 6 миллиардов кубометров до 44 миллиардов кубометров газа в год, организация поставок газа с Дальнего Востока, строительство "Силы Сибири 2" и "западного" маршрута", — сказал Миллер в интервью, опубликованном на официальном сайте "Газпрома".

"Все вместе это дает возможность говорить об экспорте трубопроводного газа в Китай в обозримой перспективе в объеме свыше 130 миллиардов кубометров, что сопоставимо с нашими текущими поставками на традиционные рынки", — сказал он в интервью, опубликованном на официальном сайте "Газпрома".

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках газа в КНР по "восточному маршруту". Он заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай. Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (граница с Китаем). На втором этапе планируется запуск участка от Ковыктинского месторождения до Чаянды.

Алексей Миллер в июне прошлого года сообщал, что "Газпром" обсуждает с Китаем поставки дополнительных 6 миллиардов кубометров газа в год по газопроводу "Сила Сибири".