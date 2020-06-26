МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Конгрессмены США представили на рассмотрение Палаты представителей новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2".

"Сегодня конгрессмены Адам Кинзингер, Денни Хек, Майк Тернер и Рубен Гальего представили законопроект, который уточняет и расширяет санкции в отношении строительства трубопровода "Северный поток 2". Этот законопроект расширяет санкции, уже наложенные на проект трубопровода", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте конгрессмена Кинзингера.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре прошлого года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих ведущих американских партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.