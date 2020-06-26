ЕРЕВАН, 26 июн — ПРАЙМ. Поставки российского газа в Армению через территорию Грузии временно остановлены из-за ремонтных работ, сообщили в пятницу в пресс-службе компании "Газпром Армения".

"С 26 по 29 июня временно приостановлена поставка природного газа в Армению в связи с проведением работ по устранению недопустимого дефекта на российско-грузинском приграничном участке магистрального газопровода "Северный Кавказ — Закавказье", — говорится в сообщении, размещенном на сайте компании.

Там же отмечается, что в указанный период газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений.

"Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении. В 2019 году цена газа на границе Грузии и Армении выросла до 165 долларов за тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. "Газпром" обещал, что в 2020 году цена газа для Армении сохранится.