КИЕВ, 26 июн — ПРАЙМ. Украинская компания "Нафтогаз" поблагодарила конгрессменов США, которые представили на рассмотрение Палаты представителей новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", и призвала скорее его принять, сообщила в пятницу пресс-служба "Нафтогаза".

Ранее Конгрессмены США представили на рассмотрение Палаты представителей новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2".

"Нафтогаз" еще раз выражает благодарность Палате представителей, Сената и другим друзьям Украины в Соединенных Штатах, которые в прошлом году привели к принятию PEESA (Закон о защите европейской энергетической безопасности – ред.), а сейчас представили законопроект об уточнении этого закона в обеих палатах Конгресса… "Нафтогаз" с большим уважением призывает Конгресс США безотлагательно принять проект закона "Об уточнении к PEESA", — говорится в сообщении на сайте компании.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре прошлого года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.

Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих ведущих американских партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.