МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Цены производителей на бензин в РФ в мае выросли на 11,9% по сравнению с апрелем, дизтопливо — на 3,4%, следует из данных Росстата.

"В мае 2020 года по сравнению с апрелем 2020 года цены производителей на бензин автомобильный в среднем увеличились на 11,9%. В 12 субъектах РФ бензин стал дороже – от 0,6% в Республике Саха (Якутия) до 40,9% в Омской области. В 5 субъектах РФ бензин стал дешевле – от 1,8% в Республике Башкортостан до 16,7% в Ленинградской области", — говорится в сообщении.

При этом цены производителей на бензин в РФ в мае по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 10,7%, а дизтопливо — на 9,5%.

Потребительские цены на бензин в РФ в мае по отношению к апрелю не изменились, на дизтопливо снизились на 0,1%. К маю же прошлого года бензин для потребителей подорожал на 1,4%, а дизтопливо — на 3%.

"В мае снижение потребительских цен на бензин наблюдалось в 27 субъектах РФ (кроме автономных округов, входящих в состав областей). Из них более всего цены снизились в Новгородской области – на 0,4%, в Вологодской и Кировской областях – на 0,3%. Увеличение цен на бензин автомобильный отмечалось в 16 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Чеченской Республике – на 0,8%", — сообщает Росстат. Отмечается, что в Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный не изменились.

Потребительские цены на бензин в мае 2020 года в среднем по стране превышали цены производителей в 2,6 раза (в мае 2019 года – в 2,3 раза).