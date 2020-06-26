БРЮССЕЛЬ, 26 июн /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия следит за процессом, связанным с представлением рядом конгрессменов США проекта по расширению санкции по "Северному потоку 2" и выступает против ограничений в отношении компаний ЕС, которые ведут законный бизнес, сказал РИА Новости представитель пресс-службы Еврокомиссии.

Ранее на текущей неделе несколько конгрессменов США представили на рассмотрение Палаты представителей новый законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2".

"Нам известно о законопроекте… мы следим за процессом", — сказал он.

Кроме того, в начале июня в сенат США был внесен еще один законопроект против "Северного потока 2". Он предлагает вводить санкции к страховщикам судов, работающих на прокладке газопровода.

"Евросоюз в принципе выступает против введения санкций в отношении компаний ЕС, ведущих законный бизнес", — добавил собеседник агентства.

"Целью Еврокомиссии всегда было обеспечение того, чтобы "Северный поток 2" функционировал прозрачным и недискриминационным образом с соответствующей степенью надзора со стороны регулирующих органов в соответствии с основными принципами международного и энергетического права ЕС", — добавил собеседник агентства.

ЕК напоминает, что с момента вступления в силу Газовой директивы в мае 2019 года, в ЕС действуют "четкие правила, которые применяются ко всем трубопроводам, соединяющим европейский газовый рынок с третьей страной".

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре прошлого года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.