МОСКВА, 26 июн /ПРАЙМ/. Оператор ГТС Венгрии (FGSZ) заявила, что принято инвестиционное решение о строительстве до октября 2021 года соединительного газопровода из Сербии, по которому в Венгрию пойдет газ из "Турецкого потока", следует из сообщения FGSZ.

"FGSZ Ltd. настоящим уведомляет участников рынка о том… что Венгерский регулятор в области энергетики и коммунальных услуг (MEKH) в своем решении… от 19 июня 2020 года утвердил предложение по 10-летнему плану развития, включающему строительство нового сербско-венгерского газопровода-интерконнектора мощностью 6 миллиардов кубометров в год", — говорится в релизе.

"Наблюдательный совет FGSZ Ltd. принял инвестиционное решение в соответствии с решением MEKH", — сообщает оператор. Новый газопровод планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября 2021 года.

Посол РФ в Венгрии Владимир Сергеев в феврале сообщал РИА Новости, что первые поставки газа из "Турецкого потока" в страну планируется осуществить в конце 2021 – начале 2022 года. Что касается Сербии, посол страны в России Мирослав Лазански заявил РИА Новости во вторник, что он надеется получить первый газ из "Турецого потока" уже до конца текущего года.

Газопровод "Турецкий поток" был запущен в начале января. Он состоит из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для снабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.