ЯКУТСК, 27 июн /ПРАЙМ/. Угледобывающая компания "Колмар" запустит первую очередь шахты "Инаглинская" в Нерюнгринском районе Якутии до осени 2020 года, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

Как отметили в правительстве, глава Якутии Айсен Николаев во время визита в Нерюнгринский район посетил один из крупнейших в России горно-обогатительных комплексов "Инаглинский", который входит в ТОР "Южная Якутия" и является приоритетным проектом развития Дальнего Востока по добыче и переработке угля.

На территории комплекса идет строительство первой очереди шахты "Инаглинская" и обогатительной фабрики "Инаглинская-2". По прогнозам специалистов, производственная мощность по добыче и переработке рядового угля "Колмара" после ввода этих объектов вырастет в четыре раза, то есть на 6 миллионов тонн в год.

"Как сообщил генеральный директор угледобывающей компании "Колмар" Артём Лёвин, на сегодняшний день готовность производственных объектов составляет 90% – объекты будут введены в эксплуатацию до осени 2020 года. Незначительная задержка по сроку ввода (планировали ввести объект летом) произошла в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу", — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что к 2023 году со строительством второй очереди объёмы добычи и переработки угля планируется увеличить ещё в два раза – до 12 миллионов тонн.

Власти республики отмечают, что на комплексе "Инаглинский" будет создано 4045 рабочих мест. Сегодня на объектах уже трудоустроено 1,7 тысячи человек.

"Общий объём инвестиций в проект ГОК "Инаглинский" составляет более 72 миллиардов рублей, из которых 20 миллиардов рублей – уже осуществлённые частные инвестиции. В рамках государственной поддержки инвестиционного проекта ГОК "Инаглинский" за счёт федеральных средств строится железнодорожная инфраструктура, которая должна быть введена в 2021 году, в целях технологического присоединения объектов ГОКа также планируется строительство подстанции "Налдинская", — добавили в пресс-службе.