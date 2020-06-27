КРАСНОЯРСК, 27 июн /ПРАЙМ/. Специалисты собрали за сутки 7 кубических метров топливно-водяной смеси на месте аварии на ТЭЦ в Норильске, всего с начала работ собрано 32 974 тысячи кубометров, сообщил журналистам в субботу представитель оперативного штаба.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 7 кубометров (всего 32 974 куб. м), в том числе: с акватории рек 7 кубометров (всего 25 556 куб. м); откачка из ЗУМПФов не производилась (всего 7 418 куб. м)", — сказал представитель оперштаба.

По его словам, в места складирования на территории ТЭЦ-3 вывезено 4 741 тонна загрязненного поверхностного грунта (всего 148 570 тонн). Обработано сорбентом 1,6 километра береговой линии, 3 360 "квадратов" загрязненной территории, нейтрализованной водной поверхности сорбентом (всего обработано 104,7 км береговой линии 200 760 кв м загрязненной территории).

На ликвидации чрезвычайной ситуации работают 474 человека и 234 единицы техники. Авиационная группировка составляет четыре воздушных судна.

Один из резервуаров хранения дизтоплива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, произошло ЧП с утечкой около 21 тысячи тонн топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива. Было возбуждено уголовное дело по ряду статей УК РФ.