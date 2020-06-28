МОСКВА, 28 июн /ПРАЙМ/. Электроснабжение жителей Норильска и обсерватора, которое было нарушено после возгорания на подстанции, восстановлено, говорится в сообщении Минэнерго РФ.

В воскресенье в 10.55 мск на главной понизительной подстанции "Норильско-Таймырской энергетической компании" было обнаружено возгорание кровли, подстанция была обесточена. Без электроснабжения остались обсерватор для проведения карантинных мероприятий в отношении прибывающих на территорию Норильска и часть бытовых потребителей города. Мощность отключенных потребителей – 0,5 мегаватта.

Возгорание было ликвидировано силами подразделения МЧС России в 11.17 мск. Во время тушения возгорания оборудование подстанции залило водой. Подача напряжения потребителям была возможна только после его сушки.

"В 19.06 после просушки и ремонта оборудования, ПС 35 кВ ГПП-36 включена в работу. В 19.27 всем потребителям подано напряжение", — говорится в сообщении.