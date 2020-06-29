МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Корпорация "ВСМПО-Ависма", один из крупнейших мировых производителей титана, ищет покупателя на свои 5,95% в "Русгидро" для стабилизации своего финансового положения на фоне ослабления потенциала экспортных рынков, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

Отмечается, что "ВСМПО-Ависма" скупала акции "Русгидро" в 2017-2018 годах, потратив на это в общей сложности 336 миллионов долларов. Из-за слухов о возможной продаже корпорацией своей доли в "Русгидро" цена на акции последней на Московской бирже начала снижаться: с 22 июня бумага подешевела на 10%, до 75 копеек за штуку. Так, рыночная стоимость пакета сейчас составляет 19,3 миллиарда рублей, отмечает газета. При этом один из собеседников издания уточнил, что поиск покупателя начался недавно и "ВСМПО-Ависма" не хочет продавать свой пакет в рынок.

По словам источника издания, "ВСМПО-Ависма" рассчитывает, что средства, вырученные от продажи доли в "Русгидро", перекроют наиболее "проблемные точки", это лишь часть антикризисных мер, которыми занимается корпорация. Отмечается, что из-за падения спроса на новые самолеты "ВСМПО-Ависма" снизила производственный план на текущий год на 32%, до 26,5 тысячи тонн товарного титана, тогда как в 2019 году выпустила около 37 тысяч тонн.

ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" — российская вертикально интегрированная металлургическая компания, глобальный лидер на мировом высокотехнологичном рынке титановой продукции. "ВСМПО-Ависма" занимает 25% мирового рынка титана и имеет статус основного поставщика для многих авиастроительных компаний мира.

"Русгидро" — российская энергетическая компания, объединяющая более 400 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, включая Богучанскую ГЭС, составляет 39,5 ГВт. По состоянию на конец марта 61,2% акций компании принадлежит государству, 13,1% — ВТБ, 5,9% — ООО "Авитранс" (дочерней компании "ВСМПО-Ависма").