МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Акционеры Московской объединённой энергетической компании решили не выплачивать дивиденды за 2019 год, следует из материалов энергокомпании.

"Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям общества по результатам 2019 года", — говорится в сообщении. Собрание акционеров состоялось 24 июня в форме заочного голосования.

Акционеры решили из чистой прибыли в размере 11,6 миллиарда рублей направить на инвестиционные цели 4,3 миллиарда рублей, в резервный фонд 34 миллиона рублей и оставить в распоряжении компании прибыль, полученную по договорам на технологическое присоединение, в размере 7,27 миллиарда рублей.

По итогам 2018 года компания дивиденды не выплачивала.

МОЭК — единая теплоснабжающая организация Москвы, обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение столицы. Компания и ее "дочки" также работают в некоторых городах ближнего Подмосковья. Контролирующим акционером и управляющей организацией МОЭК является "Газпром энергохолдинг" (100-процентное дочернее общество "Газпрома").