МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Лукойл", "Газпром нефть" и "Татнефть" закрыли сделку по созданию совместного предприятия "Новые технологии добычи нефти" для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ) в Оренбургской области, сообщается в совместном пресс-релизе компаний.

"ПАО "Лукойл", ПАО "Газпром нефть" и ПАО "Татнефть" закрыли сделку по созданию совместного предприятия для поиска и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ) в Оренбургской области", — говорится в сообщении.

В частности, речь идёт о совместном технологическом партнёрстве для разработки рентабельных технологий для промышленного освоения ТРИЗ на двух участках в регионе. В портфель активов СП вошли Савицкий и Журавлевский лицензионные участки. Доли участников в совместном предприятии распределились в пропорции 1/3. Отмечается, что в настоящий момент на Савицком участке пробурена первая поисково-оценочная скважина. Всего программа геологоразведочного изучения участка включает строительство шести поисковых и разведочных скважин с горизонтальным заканчиванием.

Программа геологоразведочного изучения Журавлевского участка на 2020-2023 годы включает проведение 3D-сейсмики, бурение одной разведочной скважины на традиционные запасы и одной поисково-оценочной скважины с горизонтальным заканчиванием на нетрадиционные. По результатам ГРР и подтверждения запасов будет сформирована программа опытно-промышленной разработки актива.

Также на территории участка расположено Журавлевское месторождение, которое было открыто в 1965 году и в настоящий момент находится в консервации. Согласно данным Государственного баланса запасов, остаточные геологические запасы составляют около 2,5 миллиона тонн нефти. Кроме того, на участке могут присутствовать залежи трудноизвлекаемых углеводородов, говорится в сообщении.

"Опытно-промышленную разработку Савицкого и Журавлевского участков планируется начать в 2024 году", — также отмечается в пресс-релизе.