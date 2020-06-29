МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. "Сибур" планирует разместить пятилетние еврооблигации в объеме 500 миллионов долларов, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, компания планирует с 29 июня провести серию звонков с инвесторами, посвященную возможному размещению евробондов. Организаторами выступят Citi, Газпромбанк, Goldman Sachs, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал".

В зависимости от рыночных условий, компания может разместить пятилетние евробонды на 500 миллионов долларов, сообщил собеседник агентства.