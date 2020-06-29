МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Британский нефтегазовый гигант BP договорился о продаже своего нефтехимического бизнеса производителю химической продукции INEOS за 5 миллиардов долларов, говорится в пресс-релизе BP.

"В соответствии с условиями соглашения INEOS выплатит депозит в размере 400 миллионов долларов и еще 3,6 миллиарда долларов по завершении (сделки — ред.). Выплата еще 1 миллиарда долларов будет отложена и реализована тремя отдельными частями по 100 миллионов долларов в марте, апреле и мае 2021 года соответственно, а оставшиеся 700 миллионов долларов подлежат выплате к концу июня 2021 года", — описывает BP условия продажи, завершение которой ожидается к концу текущего года.

Нефтехимический бизнес BP, как поясняет компания, ориентирован на два основных направления — ароматических нефтепродуктов и ацетила. Компания указывает, что каждое направление обладает передовыми технологиями и современными производственными предприятиями, включая обширное присутствие на растущих рынках в Азии. "В целом эти направления имеют интересы в 14 производственных предприятиях в Азии, Европе и США, и в 2019 году произвели 9,7 миллиона тонн нефтехимической продукции".

BP — британская компания, входящая в шестерку крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.

INEOS — одна из крупнейших мировых химических компаний, включающая в себя более 180 предприятий в 26 странах. Штат составляет около 22 тысяч сотрудников по всему миру. Штаб-квартира находится в Лондоне. За последние два десятилетия INEOS приобрела ряд предприятий у BP. Так, в 2005 году компания купила дочернюю компанию BP — Innovene — за 9 миллиардов долларов. На тот момент в нее входили большинство химических активов BP и два нефтеперерабатывающих завода.